Дебютант Fleetwood и чемпион открытого Молинари в сочетании их четвертую победу в турнире в этом году в субботу, подвиг никогда ранее достигнутой европейской пары, и победа либо в одиночном разряде в воскресенье завершит первый 5-0 рекорд европейского игрока.

Макилрой и Гарсия пережил нервный конец, чтобы вести с фронта и избили Koepka и Finau перед Пол Кейси и Tyrrell Хаттон был комбинированный девять по номиналу в 3 и 2 победы над Джонсоном и Рики Фаулер. 4 Макилра и Гарсия отмечают после нервного обеда Флитвуд и Молинари, чья победа над Woods и Рид был единственный европейский успех в пятницу утром, а затем повторил подвиг в стиле на задней трех последовательных птички с 11 из Молинари после Woods как-то вытащили матч обратно все площади.

Мы идем снова завтра. Гетти 2 Заха был сэр Алекс Фергюсон в прошлом когда-либо подписания в Манчестер Юнайтед, но он никогда не имел возможности играть под Scot / ** / / ** / Julien Лоренса признает, что собирается Ювентус вариант для Погба И говорить с журналом Jackal, Заха признался, что Юнайтед болельщиков были в постоянном контакте с ним на социальных медиа с просьбой его голову назад на северо-запад.

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Вспоминая U21 игроков Англии, который закончил дно группы в 2015 году Мы не недовольны методами обучения Конте – Сеск Фабрегас “”Да неужели? Я был в плохом месте тогда.

Но я теперь хорошо «. Это привело к призывам красных дьяволов, которые установлены на огромный отряд ремонт этим летом, чтобы повторно подписать £ 100 млн по рейтингу взломщик. И хотя Серхио Гарсия и Алекс Noren потерял 3 & 2, чтобы Бубба Уотсон и Уэбб Симпсон и Рори Макилрой и Ян Полтер пошел 4 & 3 Джастин Томас и Джордан Спайет, то 10-6 запас дал Европу их самое большое руководство впереди в последний день с 2006 года.

Это было довольно много написано в камне «. 4 Это был день, чтобы забыть Тайгер Вудс Решение капитана Европы Томас Бьорна на отдых Хенрик Stenson и Джастин Роуз в утренних заплатили дивиденды, когда они объединились, чтобы побить мировой номер один Дастин Джонсон и трехкратный главный победитель Брукс Коепки 2 & 1. Соединенные Штаты лихо пришли 10-6 вниз, чтобы выиграть в Бруклине в 1999 году и в Европе сделала то же самое в Медине в 2012 году, хотя Европа также пошла на победу рекордно сравнявшись девять очков поведя 10-6 в The K Club в 2006. 4 Томас Бьорн предупредил свои войска против самодовольства «Мы должны принять все, что и вы смотрите на Бруклин, Medinah, множество примеров таких scorelines не означает много, пока вы не дойдете до сингла,» сказал Bjorn. «Продолжайте идти трудно, продолжайте идти с тем, что у нас есть – я видел слишком много раз, что делает синглы. «Это совершенно другая игра завтра, и это означает, что много переориентации и получить обратно в ту комнату команды и выздоравливают.

Дебютант Fleetwood и чемпион открытого Молинари в сочетании их четвертую победу в турнире в этом году в субботу, подвиг никогда ранее достигнутой европейской пары, и победа либо в одиночном разряде в воскресенье завершит первый 5-0 рекорд европейского игрока. 4 Fleetwood празднует рекордно днем ​​во Франции После отмел Woods и Патрик 1xbet Рид 4 и 3 в утренние fourballs, Fleetwood и Молинари отправил Вудс и Брайсон DeChambeau 5 & 4 в сессии, которая была четверки совместно 2-2 поддерживать четыре-точка подушки хозяев.

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Я действительно думал, что 2-2 во второй половине дня было то, что было бы очень хорошо для нас. «Нам нужен каждый человек на поле для гольфа, чтобы сделать их немного, и мы должны получить там и в самом деле, на самом деле, на самом деле играть трудно, и определяется, чтобы выиграть эту спину. «Когда вы смотрите на эти 12 американских имен, это сильный состав. Гетти 2 Заха был неизменно блестящим исполнителем для Crystal Palace в течение последних пяти лет Тем не менее, еще в Селхерст парке 26-летний вновь зарекомендовал себя как один из лучших нападающих в Премьер-Лиге.

Четвертый матч был только один, который пошел против хозяев, как Spieth и Томас бить Поултер Rahm 2 и 1, несмотря на европейской пары будучи семь под пар. Свежий опрокидывание рано 3-1 дефицит, выиграв сессию 4-0 четверки впервые в истории конкурса, хозяева вышли стрельбы на второй день против, казалось бы, контужен стороны Соединенных Штатов.

Мы оба, как курс, и мы аналогичные игроки. ” Франческо Молинари и Томми Флитвуд создал историю Кубка Райдера и нанес еще один деморализующее поражение Тайгер Вудс, чтобы вдохновить Европу 10-6 свинца в Ле Golf National. Мы использовали много энергии в эти дни.

Постарайтесь сосредоточиться на том, что впереди. Вудс теперь потерял последние семь четверку или fourball матчей конкурса и общее в 14-часовой крупный победитель 20 поражений только один за записями Фил Микельсон, который остался вне игры всего дня в. «Все записи для ничего, если мы не» т выиграть кубок обратно,»настаивал Молинари, который не выиграл матч в двух предыдущих матчах Кубка Райдера. «Существует работа, чтобы сделать еще, и мы будем это делать.» Отвечая на вопрос о своем партнерстве с Fleetwood итальянец добавил: «Мы хорошие друзья и хотел играть вместе.

Так он может пойти любой путь, но на самом деле, действительно, очень доволен тем, как он ушел эти первые два дня.» ” ” Заха показал Манчестер Юнайтед поклонники связаться с ним в социальной медиа, умоляя человек Хрустального дворца, чтобы вернуться на Олд Траффорд. первое заклинание Заха по адресу Юнайтед оказалось большим разочарованием, с международными решениями БСКА всего четыре выступления первой команды во время забывается 18-месячное пребывания. Тем не менее, восемь матчей выиграли подряд, так как задний 3-0 в пятницу утром самым был любой из сторон, так как нынешний формат был введен в 1979 году.